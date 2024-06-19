Диетолог призвал отказаться от трех популярных диет для похудения

Кетодиета, диета на гречке и интервальное голодание могут нанести серьезный вред здоровью. Об опасности этих популярных диет для похудения рассказала врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак в интервью радио Sputnik.

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Диетолог считает, что кетодиету можно соблюдать неделю, максимум две. В дальнейшем, отметила врач, организму начинает не хватать клетчатки, а из-за избытка жиров и белков увеличивается риск появления заболеваний сердца и сосудов, ухудшается работа иммунной системы. Шпак подчеркнула, что людям с болезнями печени и поджелудочной железы подобные эксперименты с питанием противопоказаны.

Диетолог также призвала отказаться от гречневой диеты. По ее словам, эта диета имеет свои плюсы: она дает хорошее насыщение, улучшает иммунитет, нормализует работу желудочно-кишечного тракта и печени, укрепляет сосуды. Но из-за низкой калорийности организм находится в сильном стрессе, у человека заметно ухудшается самочувствие и концентрация внимания. Шпак уточнила, что здоровым людям нельзя соблюдать эту диету дольше 14 дней. При сахарном диабете, язве желудка, беременности, лактации и заболеваниях эндокринной системы даже один день такого питания может серьезно навредить здоровью.

Еще одной опасной диетой Шпак назвала интервальное голодание. По словам диетолога, этот вариант питания противопоказан беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам, людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Остальные могут заметить некоторые положительные изменения, считает Шпак. Однако тем, кто соблюдает эту диету, необходимо постоянно следить за количеством потребляемых калорий.

Кроме того, диетолог предупредила, что все эти диеты провоцируют развитие нарушений пищевого поведения. Врач объяснила, что после жестких ограничений неизбежно следует срыв, когда находящиеся под запретом продукты поглощаются в больших количествах.

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