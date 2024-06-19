Врач рассказал о главных анализах для проверки здоровья

Врач Лапа рассказала о главных анализах для проверки здоровья
Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала об основных анализах для проверки здоровья.
Общий анализ крови и биохимическое исследование являются одними из главных анализов для проверки состояния здоровья, заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».
По словам специалиста, для мужчин важен анализ на онкомаркеры ПСА общий, а для женщин — СА 129, СА 19-9, РЭА.
Эти исследования могут выявить риск развития онкологических заболеваний.
Определить состояние иммунитета и работу печени и поджелудочной могут клинические и биохимические анализы, а наличие кист, камней в почках и функционирование желчного пузыря покажет УЗИ брюшной полости.
«Нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил конкретные анализы, если, например, у нас вирусная атака идёт или бактериальная инфекция», — сказала эксперт.
Ранее врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Санкт-Петербурге Ксения Власова назвала способы укрепления сосудов.