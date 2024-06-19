Что такое ботулизм и как от него защититься

В июне 2024 года около 150 россиян попали к врачам с подозрением на ботулизм из-за блюд с фасолью, которые они заказали в сервисах доставки еды. Ботулизм - редкое, но чрезвычайно опасное заболевание, вызываемое токсинами бактерий Clostridium botulinum, подробнее о нем - в материале «Рамблера».

© РИА Новости

Принцип болезни

Бактерии Clostridium botulinum вырабатывают ботулинический токсин, один из самых мощных ядов. Это нервно-паралитический яд - он поражает нервную систему. Болезнь может возникнуть после употребления зараженных продуктов, заражения раны или в результате инъекций.

Ботулотоксин вырабатывается в условиях низкого содержания кислорода, к примеру, в консервах. Самым распространенным источником яда называют низкокислотные консервированные продукты - овощи, мясо, птицу, рыбу, грибы, ветчину, сосиски и морепродукты. Особенно опасны консервы, которые хранились при неправильных температурах, а также продукция с истекшим сроком годности.

Симптомы ботулизма

Первоначальные симптомы ботулизма включают слабость, головокружение и сухость во рту. Симптомы обычно появляются через 12-36 часов (минимум через четыре часа и максимум через восемь дней). Также возможны рвота, диарея, запор и вздутие живота. Далее могут развиваться более серьезные проявления:

Двоение в глазах;

Опущение век;

Затрудненное глотание;

Затрудненная речь;

Паралич дыхательных мышц.

Эти симптомы связаны с тем, что ботулотоксин блокирует передачу нервных импульсов к мышцам.

Чем опасен ботулизм?

Ботулизм очень опасен из-за своей способности поражать нервную систему. Это может привести к параличу дыхательных мышц и к смерти, если человек вовремя не получит медицинскую помощь. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в пяти-десяти случаях ботулизм приводит к летальному исходу.

Как лечится ботулизм?

Лечение ботулизма требует немедленной госпитализации. К основным методам лечения относятся:

Введение антитоксина, который нейтрализует ботулотоксин. Поддерживающая терапия - иногда больных необходимо подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Антибиотики, если инфекция занесена через рану (правильно назначить их может только врач).

Как защититься от ботулизма

Для профилактики ботулизма необходимо соблюдать правила хранения и приготовления пищи. Особенно важно избегать консервов и продуктов домашнего приготовления, если нет уверенности в их безопасности. Даже если продукт не имеет неприятного запаха и выглядит нормально, он может оказаться опасным. Вздутые консервы и консервы, внутри которых оказалась пена или странная жидкость, необходимо выбросить.

По данным Роспотребнадзора, июньскую вспышку ботулизма вызвала нестерильная фасоль, которая хранилась в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурах от плюс двух до плюс 25 градусов. Это привело к массовому накоплению ботулотоксина в готовой продукции, подчеркнули санитарные врачи.

В ВОЗ называют пять основных мер профилактики ботулизма на кухнях: