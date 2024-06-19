Кардиологи в Подмосковье с начала года дистанционно расшифровали около 200 тысяч ЭКГ

Кардиологи в Подмосковье с начала года дистанционно расшифровали около 200 тыс. ЭКГ, рассказали в Минздраве региона.

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Об этом сообщает сайт 360.ru.

«Всего за время работы кардиопульта врачи-кардиологи приняли и расшифровали более 962 тыс. ЭКГ, а с начала года почти 200 тыс. При этом в 3% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, требовавшая госпитализации в региональные сосудистые центры Подмосковья», — рассказал глава Минздрава региона Алексей Сапанюк.



Система кардиопульта позволяет бригадам скорой помощи мгновенно передавать результаты ЭКГ специалистам. Кардиологи, в свою очередь, оперативно оценивают состояние пациента и оказывают помощь в принятии решения о необходимости госпитализации, что особенно важно в случаях подозрения на инфаркт.

Ранее сообщалось, что на горячую линию паллиативной помощи Подмосковья поступило 5 тыс. звонков с начала года.