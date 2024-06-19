Подмосковные врачи спасли парня, случайно разрезавшего себе руку бензопилой

Медики Долгопрудненской больницы прооперировали 22-летнего молодого человека, который случайно разрезал себе руку бензопилой, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

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«В Долгопрудненскую больницу поступил 22-летний молодой человек с перепиленной артерией. Травму пациент получил в результате нарушения техники безопасности и правил эксплуатации при работе с ручной бензопилой. Сразу после травмы родственники наложили ему давящую повязку на локтевом сгибе и вызвали скорую помощь», – сказали в пресс-службе.



Там отметили, что мужчина потерял много крови.

«Под наркозом ему произвели осмотр большой и глубокой раны пересеченной плечевой артерии и вены. Затем мы сшили артерию, восстановив естественное кровоснабжение. Рану зашили – так же, как и порядка 20 мелких повреждений от зубцов пилы вокруг основного места повреждения. Операция прошла успешно и длилась около часа», – приводит пресс-служба слова заведующего отделением хирургии Сергея Лисина.



Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.