Врач назвал способ обезопасить себя от кишечных инфекций

Каждый приём пищи нужно начинать с «горячего блюда».

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Это будет способствовать выработке соляной кислоты в желудке, пояснил в эфире радиостанцией «Говорит Москва» иммунолог Владимир Болибок.

«Есть такой простой приём, известный ещё со времён Древнего Рима: чтобы обезопасить себя от кишечных инфекций, любой приём пищи надо начинать с готового горячего блюда. Горячее блюдо приготовленное прошло термическую обработку, оно безопасно. Вы его покушали, у вас через 10-15 минут в желудке выработалась соляная кислота, а она естественный природный дезинфектант, которая уничтожает всё, даже холерный вибрион. Когда вы начинаете кушать, то соляной кислоты у вас ещё нет. Поэтому, если вы начинаете есть с салата, то рискуете заразиться. Поэтому сначала — горячий суп. У римлян еда начиналась с варёного яйца, а дальше — всё остальное».



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