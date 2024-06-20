Российские хирурги удалили ребенку гигантскую опухоль с волосами и зубами

В Электростали врачи удалили 12-летней девочке крупную кисту яичника . Подросток попала в гинекологическое отделение больницы в Электростали. Её беспокоили сильные боли в животе и тошнота, плюс были общая слабость и повышенная температура. Врачи провели обследование и выяснили, что так на организм влияет 20-сантиметровая киста. Рассказываем подробности.

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Подросток попала в гинекологическое отделение больницы в Электростали. Её беспокоили сильные боли в животе и тошнота, плюс были общая слабость и повышенная температура. Врачи провели обследование и выяснили, что так на организм влияет 20-сантиметровая киста. Рассказываем подробности.

Киста яичника оказалась доброкачественной, но уже занимала весь малый таз и брюшную полость. К тому же она подкручивалась вокруг своей оси — из-за этого и были боли.

На медицинском языке такое образование называют тератомой. Это эмбрионально-клеточная опухоль. Внутри неё были волосы, зубы и элементы костей.

© Министерство здравоохранения Московской области

Девочке экстренно сделали лапароскопическую операцию: кисту удалили через три маленьких прокола на животе, использовали самые маленькие хирургические инструменты.

Врачи смогли сохранить репродуктивную функцию девочки, рассказал акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий.

С девочкой всё в порядке. Её уже выписали.

Похожий случай

Тератомы нельзя назвать редким явлением, к тому же они могут образоваться в любом возрасте и даже в утробе матери. Так, в Санкт-Петербурге весной 2024 года опухоль удалили у новорождённой девочки. Она занимала 2 кг, а это половина веса малышки.