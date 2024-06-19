Интересные факты о тополях и как быть аллергикам в сезон тополиного пуха

Профессор Терёхина: пух производят только тополя женского пола. Но, по её словам, при неправильной интенсивной стрижке тополь может поменять пол с мужского. Так пуха становится ещё больше. Это настоящая гроза аллергиков и астматиков, но сам по себе на самом деле не аллерген. Вот ещё несколько интересных фактов, которыми поделилась специалист.

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Интересное о тополях

Размножаются от корня

Тополя размножаются от корня. От семян это происходит очень редко, рассказала amic.ru доктор биологических наук, профессор АлтГУ Татьяна Терёхина.

«Учёные из Казани выяснили, что на то, чтобы прижиться, у семечка тополя есть всего шесть часов. Это растение влаголюбивое, растёт в основном в поймах рек. В городской сухой среде шансов на выживание у семян нет», — объяснила она.



Пух не аллерген

Сам по себе тополиный пух не аллерген. Проблема в том, что его пушинки собирают на себя пыльцу других растений и пыль, на которые как раз реагирует иммунитет.

Дают кислород

По словам Терёхиной, с мая по сентябрь тополь способен поглотить до 40 килограммов углекислого газа. В сутки одно такое дерево производит кислород, которого хватит для дыхания четырёх человек.

Часто падают

Ещё одна проблема тополей — у них быстро появляется сердцевинная гниль. Из-за этого древесина повреждается и тополь может сломаться под сильным ветром.

Как аллергикам пережить сезон тополиного пуха

Советами для облегчения жизни страдающим от пушинок поделилась врач — аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова.