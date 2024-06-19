Трихолог рассказал, можно ли облысеть от дождя

Трихолог Сирмайс: волосы обычно активно выпадают в сезон линьки. С детства многим россиянам твердили про «кислотные дожди», после которых точно облысеешь, поэтому «носи панамку и зонт не забудь». Некоторые пронесли этот детский страх до взрослого возраста. Врач рассказала, что на самом деле будет с волосами, если попасть под дождь.

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Дождь и волосы

Как рассказала дерматолог, трихолог и косметолог Наталия Сирмайс, если дождевая вода попадёт на волосы или кожу головы, то ничего не произойдёт. Для того чтобы волосы действительно начали выпадать из-за осадков, они должны быть ну очень токсичными.

«У нас осадки не токсичны, поэтому это надуманная история, миф», — заявила специалистка изданию «Москва24».



Почему выпадают волосы

При этом в целом волосы выпадают довольно часто. Особенно кто-то может испугаться осенью, в период дождей, обнаружив на расчёске половину укладки. Но волноваться не нужно, по словам эксперта, весна и осень — это просто такой период линьки, когда волосопад особенно активен и заметен.

Такая линька обычно длится не больше трёх месяцев. Но если прекращать она не собирается, то стоит обратиться к врачу. Как понять, что нужна медицинская помощь? Нужно слабо потянуть за волосы, если в руке осталось более шести волосинок с фолликулами, то лучше записаться к трихологу.

При этом, когда родители советовали летом прикрыть голову, они давали очень ценный совет. Вот тут трихолог объяснила, почему летом без головного убора лучше из дома не выходить.