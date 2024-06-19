Уже без «маски Бэтмена»: как врачи Петербурга помогают восстановить лицо Луне Феннер?

Российские врачи помогают вернуть лицо пятилетней Луне Феннер. В соцсетях ее прозвали «девочкой в маске Бэтмена» из-за большого родимого пятна. Чтобы избавится от него, жительница Майами перенесла множество операций. Сейчас готовится к очередной в Санкт-Петербурге, рассказывает корреспондент «МИР 24» Эльмира Низамова.

Луна прихорашивается перед процедурным кабинетом. Ее, кажется, совсем не волнует предстоящая перевязка. За пять лет их у девочки было сотни, а операций с десяток

«Луна уже очень спокойно переносит операции. Гораздо лучше, чем два года назад в Краснодаре. Ей даже нравится ходить с экспандерами. Говорит, они подарят ей красивую кожу, как у мамы», – поделилась мама Луны Кэрол Феннер.



Родимое пятно в форме бабочки могло перерасти в злокачественную опухоль. Предложенное в США лечение родителей не устроило. За тяжелый случай взялись краснодарские онкологи. Невус убрали с помощью лазера, но на коже остались рубцы. Продолжили работу другие специалисты в Санкт-Петербурге. В апреле Луне «вшили» три экспандера. Они растянули здоровую кожу. Излишками заменят пораженные ткани. Начнут с верхней части лица и одного века. Сейчас оба не смыкаются. Оперировать разом нельзя – тогда придется временно лишить ребенка зрения.

«Мы хотим убрать рубцы с лица ребенка полностью, восстановить смыкание век, восстановить волосяной покров на голове и восстановить с помощью трансплантации волосяных фолликул брови. Рубцы, конечно, будут, но они будут тонкими косметическими. Мы попытаемся расположить их максимально естественно и незаметно», – рассказала руководитель и хирург высшей категории Центра лечения гигантских невусов, доктор медицинских наук Ольга Филиппова.



За полным исцелением девочке придется возвращаться в Петербург еще минимум четыре раза.