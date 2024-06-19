«Психогигиена»: как интернет пагубно влияет на психику и иммунитет, рассказал психиатр

Бесконтрольное времяпрепровождение в сети также истощает психику и нарушает иммунитет.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Александр Федорович.

«Есть такое понятие «психогигиена». Это означает, что у любой функции, которая так или иначе влияет непосредственно на зрительные анализаторы, от глаза до мозга всего семь сантиметров расстояние и нерв толщиной вообще в мизинец, то есть там идёт мощный поток. Я уже не говорю об играх и социальных сетях, которые, вовлекая в процесс людей с не очень устойчивой психикой, истощают нервную ткань, утомляют, что ведёт, к нарушению эндокринных функций, а потом иммунитета и далее по списку. Это абсолютно действует на всех. Разница лишь в том, что кто-то из людей чуть более устойчив, у кого-то нервная система чуть более стенична, кто-то менее реактивен с точки зрения эндокринного отклика. Есть люди вообще холодные, на которых ничто не влияет, но они за компьютером не сидят, у них немножко другие интересы. А люди, которые эмоциональные, немножко быстро вовлекаются, остро реагируют на всё, они, конечно, в этой части максимально подвержены».



Федорович отметил, что сократить время пользования интернетом, к сожалению, практически невозможно.

«Нам психологи отовсюду кричат про зависимость от интернета, но мы практически ничего не можем без него сделать. Это реалии времени. На каждом шагу такие вещи, как обработка персональных данных. А потом мы удивляемся, сколько-то миллионов персональных данных куда-то там слили. А что я могу без этого сделать? Я не могу записаться к врачу на приём, поставить автомобиль на учёт, решать какие-то гражданские вопросы, реализовывать права по получению каких-то справок, даже в отпуск поехать не могу».



Ранее психиатр назвал вейпы «трамплином в большую наркологию». Электронные сигареты содержат «приятную» вкусопередачу, на фоне которой у людей вырабатываются рефлексы, сообщил Федорович.

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