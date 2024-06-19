Счетная палата выявила нехватку детских врачей узкой специализации

Дефицит кадров узкой специализации и недостаточная квалификация педиатров были выявлены во время проверок системы детского здравоохранения. Об этом председатель Счетной палаты Борис Ковальчук рассказал на пленарном заседании Совфеда 19 июня.

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Учитывая высокую социальную значимость сферы здравоохранения, многие мероприятия находятся на особом контроле Совфеда, например такие темы, как обеспечение россиян доступной медицинской помощью и лекарствами, а также оценка кадрового состояния отрасли, отметил глава Счетной палаты.

В рамках проверок были выявлены недостатки, связанные с планированием и закупкой лекарственных препаратов, что приводит к образованию остатков и списаниям их ввиду истечения сроков годности, сообщил Ковальчук.

«Аудит системы детского здравоохранения выявил недостаток врачей узкой специализации, оказывающих медпомощь детям, неполную укомплектованность педиатрической службы, а также необходимость повышения квалификации педиатров», — обратил внимание глава Счетной палаты.



Он отметил, что вопрос кадрового обеспечения не теряет актуальности из года в год. При этом анализ укомплектованности врачами в амбулаториях показал рост в 2023 году.

Для уменьшения кадрового дефицита медицинских работников предлагается увеличить количество бюджетных мест в соответствующих вузах.