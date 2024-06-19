Счетная палата выявила нехватку детских врачей узкой специализации
Дефицит кадров узкой специализации и недостаточная квалификация педиатров были выявлены во время проверок системы детского здравоохранения. Об этом председатель Счетной палаты Борис Ковальчук рассказал на пленарном заседании Совфеда 19 июня.
Учитывая высокую социальную значимость сферы здравоохранения, многие мероприятия находятся на особом контроле Совфеда, например такие темы, как обеспечение россиян доступной медицинской помощью и лекарствами, а также оценка кадрового состояния отрасли, отметил глава Счетной палаты.
В рамках проверок были выявлены недостатки, связанные с планированием и закупкой лекарственных препаратов, что приводит к образованию остатков и списаниям их ввиду истечения сроков годности, сообщил Ковальчук.
«Аудит системы детского здравоохранения выявил недостаток врачей узкой специализации, оказывающих медпомощь детям, неполную укомплектованность педиатрической службы, а также необходимость повышения квалификации педиатров», — обратил внимание глава Счетной палаты.
Он отметил, что вопрос кадрового обеспечения не теряет актуальности из года в год. При этом анализ укомплектованности врачами в амбулаториях показал рост в 2023 году.
Для уменьшения кадрового дефицита медицинских работников предлагается увеличить количество бюджетных мест в соответствующих вузах.
«Были направлены предложения, связанные с повышением доступности медпомощи, в том числе в малых городах и сельской местности. Так, рекомендовано предусмотреть меры по минимизации таких рисков, как переезд медицинского персонала в регионы с более высокими зарплатами. В том числе мы дали рекомендацию предусмотреть возможность увеличения соответствующей выплаты по национальному проекту «Земский доктор», — сообщил Ковальчук.