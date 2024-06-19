От отека до боли в челюсти: шесть ранних признаков проблем с сердцем

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности населения в мире. Бариатрический хирург Игорь Троицкис выявил 6 едва заметных тревожных сигналов, которые могут указывать на ранние признаки проблем с сердцем.

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"Игнорирование этих признаков может привести к серьёзному, часто необратимому ущербу."



1. Дискомфорт в области груди

Этот симптом может ощущаться как давление, сдавливание или полнота в центре грудной клетки. Дискомфорт, как правило, длится примерно несколько минут.

2. Одышка

Если вы изо всех сил пытаетесь отдышаться во время повседневных дел или отдыха, это может быть признаком того, что ваше сердце работает неэффективно.

Этот симптом часто упускают из виду, но он может быть важным индикатором основных проблем с сердцем.

3. Усталость

Если вы постоянно чувствуете усталость, несмотря на достаточный отдых, самое время обратиться к врачу.

4. Отёк лодыжек или ступней

Это может указывать на то, что ваше сердце изо всех сил пытается перекачивать кровь.

5. Учащённое сердцебиение

Хотя сердцебиение может быть результатом беспокойства или употребления кофеина, частые его проявления требуют медицинской помощи.

6. Боль в других частях тела

Например, боль, которая отдаёт в плечи, руки, шею, челюсть или спину, особенно с левой стороны.