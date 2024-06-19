Что делать при укусе гадюки обыкновенной

В летний сезон на Урале и в Сибири есть риск случайно потревожить единственную представленную в регионе ядовитую змею - гадюку обыкновенную, когда та выползает погреться на солнышке. И хотя, как заверил главный токсиколог свердловского минздрава, руководитель Областного центра острых отравлений СОКПБ Андрей Чекмарев, после укуса змеи никто внезапно не умирает, как принято считать, нужно четко знать, что делать в случае такого ЧП.

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Укус вызывает болезненные ощущения и отек.

Во-первых, не паниковать: сразу промыть ранку водой, принять обезболивающее и антигистаминное. Во-вторых, зафиксировать пострадавшую конечность, не напрягать ее. В-третьих, обратиться к медикам.

"Высокая температура может усугубить состояние пациента из-за обезвоживания, что отрицательно сказывается на общем состоянии при отравлении. Жара также способствует тому, что змеи чаще появляются на открытых участках, это увеличивает риск укусов, особенно во время отдыха на природе", - рассказал Андрей Чекмарев в эфире телеканала ОТВ.



Ни в коем случае нельзя накладывать жгут на конечность, отсасывать яд, пить алкоголь.