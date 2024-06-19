Эндокринолог назвал симптомы опасных проблем с щитовидной железой

От здоровья щитовидной железы зависит общее самочувствие человека, его настроение и психическое здоровье, рассказала эндокринолог Анастасия Фатеева. В комментарии «Ленте.ру» врач назвала главные симптомы, которые сигнализируют об опасных проблемах с этим органом.

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По словам доктора, о заболеваниях щитовидной железы могут сигнализировать резкий набор или снижение веса, отеки (особенно под глазами и на лице, лодыжках), выпадение волос, сухость кожи, ломкость ногтей, нарушение сна, апатия или повышение тревожности, бессонница, нарушение работы ЖКТ.

«Увеличение области шеи, першение при глотании, чувство распирания шеи, увеличение глазной щели и периодическое повышение температуры также должны заставить сразу же обращаться к врачу», — сказала Фатеева.



Самым распространенным заболеванием щитовидной железы является гипотиреоз, добавила врач. Доктор объяснила, что оно возникает, когда не вырабатывается достаточное количество гормонов щитовидной железы.

«Одна из причин развития гипотиреоза — дефицит йода, который и производит гормоны. Такой проблемой страдают десятки миллионов человек в мире», — Анастасия Фатеева, эндокринолог.



Ранее эндокринолог Мария Барская рассказала о симптомах болезней щитовидной железы у детей. Так, например, гипотиреоз приводит к задержке умственного и физического развития, нарушению обмена веществ и процессов терморегуляции.