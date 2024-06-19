Психиатр: энергетики разрушают работу головного мозга ребенка

Одна банка энергетика эквивалентна пяти чашкам кофе и содержит около 16-18 ложек сахара. Поэтому чрезмерное употребление таких напитков в детстве приводит к повреждению сердечно-сосудистой системы, гипертонии, повышенной утомляемости, нарушению функции мозга и депрессии. Об этом сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров, передает NEWS.ru.

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По словам специалиста, энергетики наносят двойной удар по мозгу. Кофе является психостимулятором, в связи с этим напиток не повышает уровень энергии, а лишь обманывает мозг и снимает усталость. Некоторое время человек чувствует себя бодрым, а когда эффект заканчивается, слабость и сонливость снова возвращаются.