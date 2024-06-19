Психиатр: энергетики разрушают работу головного мозга ребенка
Одна банка энергетика эквивалентна пяти чашкам кофе и содержит около 16-18 ложек сахара. Поэтому чрезмерное употребление таких напитков в детстве приводит к повреждению сердечно-сосудистой системы, гипертонии, повышенной утомляемости, нарушению функции мозга и депрессии. Об этом сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров, передает NEWS.ru.
По словам специалиста, энергетики наносят двойной удар по мозгу. Кофе является психостимулятором, в связи с этим напиток не повышает уровень энергии, а лишь обманывает мозг и снимает усталость. Некоторое время человек чувствует себя бодрым, а когда эффект заканчивается, слабость и сонливость снова возвращаются.
«Кроме того, это сахарный удар, от которого дети и подростки становятся зависимыми. Поскольку это молодой развивающийся организм, сердечно-сосудистая система страдает первой. Предрасположенность к гипертонии, нарушение ритма, нарушение работы мозга, повышенная утомляемость, склонность к депрессии», – подчеркнул Шуров. Он также добавил, что при чрезмерном употреблении энергетиков мозг постоянно стимулируется и не отдыхает.