Академик рассказал о связи между уколами ботокса и ботулизмом

Академик Геннадий Онищенко рассказал, что уколы ботокса содержат тот же токсин, что и вызывает болезнь ботулизм.

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Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал об опасности ботокса. Он подчеркнул, что уколы ботокса – это тот же токсин, который вызывает болезнь ботулизм. Он приводит к параличу мышц гортани и изменению голоса, а в тяжелых случаях люди могут умереть от удушья.

В малых дозах ботулотоксин не вызывает болезнь, однако Онищенко отметил, что это сильный яд, который накапливается. Кроме того, он заявил, что воздействие есть даже при попадании в организм малых доз, передает РИА "Новости".

Ранее редакция VSE42.Ru рассказывала, что СК предъявил обвинения трем фигурантам в деле о массовом заражении ботулизмом в России.