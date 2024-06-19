Что такое «гипервязкость крови» и почему необходимо обратиться к врачу

Как сообщила врач-гематолог сети «Клиники Фомина» Юлия Дубинина, в медицине есть термин «гипервязкость крови». Это состояние, при котором вязкость крови растет, что может привести к разным осложнениям со здоровьем. Специалиста цитирует издание «Вечерняя Москва».

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По мнению врача Дубининой, подобное состояние требует особого внимания, поскольку оно может привести к серьезным последствиям для сердечно-сосудистой системы и других органов. Например, в онкологии и гематологии гипервязкость представляет собой неотложное состояние. Для него характерны зрительные изменения, кровотечение слизистых оболочек.