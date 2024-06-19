Что такое «гипервязкость крови» и почему необходимо обратиться к врачу

Врач рассказала, в каких случаях гипервязкость крови считается неотложным состоянием
Как сообщила врач-гематолог сети «Клиники Фомина» Юлия Дубинина, в медицине есть термин «гипервязкость крови». Это состояние, при котором вязкость крови растет, что может привести к разным осложнениям со здоровьем. Специалиста цитирует издание «Вечерняя Москва».
По мнению врача Дубининой, подобное состояние требует особого внимания, поскольку оно может привести к серьезным последствиям для сердечно-сосудистой системы и других органов. Например, в онкологии и гематологии гипервязкость представляет собой неотложное состояние. Для него характерны зрительные изменения, кровотечение слизистых оболочек.
«Повышенная вязкость крови является результатом либо деформации формы эритроцитов, либо патологического увеличения сывороточных белков, эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов. Наиболее распространенной причиной гипервязкости является макроглобулинемия Вальденстрема и множественная миелома. Поэтому термин «гипервязкость» обычно используется для описания увеличения содержания белков в сыворотке», — сказала гематолог.