Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новая вакцина от туберкулеза будет испытана на добровольцах в конце следующего года, а в 2026 году планируется подать документы на ее регистрацию в Министерство здравоохранения России. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Гинцбурга, разработка новой вакцины является важнейшим направлением работы и важнейшей проблемой для современной медицины. Ученый отметил, что создание нового препарата находится на третьей стадии клинических испытаний.

Гинцбург подчеркнул, что если все пойдет по плану, то вакцинацию новым препаратом пройдут несколько тысяч испытуемых. Новая вакцина должна будет в принципе изменить эпидемиологию туберкулеза.

До этого китайские дипломаты назвали лицемерными власти Соединенных Штатов из-за их стремления дискредитировать разработанную в КНР вакцину против COVID-19.