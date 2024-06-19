Нарколог рассказал, можно ли бросить курить с помощью вейпа

Вейп или электронная сигарет – устройство для испарения курительных жидкостей.

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При нагревании такой жидкости образуется не сигаретный дым, а пар, который нужно вдохнуть. Есть мнение, что вейпы якобы потенциально менее вредны, чем обычные сигареты. Кроме того, многие уверены, что с их помощью можно бросить курить.

Так ли это, в интервью изданию «Спорт-Экспресс» рассказала врач-нарколог Мария Егорова. По её словам, однозначных ответов здесь нет, так как влияние вейпа на здоровье изучено не полностью.

«В большинстве исследований изучались только краткосрочные эффекты парения, а долгосрочные последствия все еще неясны», – пояснила специалист.



При этом доктор отметила, что многие люди в попытке избавиться от пагубной привычки продолжают курить традиционные сигареты, а вдобавок к ним начинают ещё использовать и вейп.

«Поэтому, чтобы избавиться от никотиновой зависимости, лучше всего обратиться к врачу-наркологу», – резюмировала Егорова.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ, профессор Сеченовского университета Андрей Демин назвал число россиян, которые ежегодно умирают после болезней, вызываемых курением.