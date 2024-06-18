Минздрав РФ перечислил симптомы ботулизма

Минздрав России на фоне серии отравлений в разных городах, где люди ели пораженные бактериями ботулизма продукты, опубликовал памятку, как не заразиться этим опасным заболеванием.

Нейротоксин, который вырабатывает бактерия ботулизма, поражает нервную систему, вызывает паралич и может привести к смерти. Источником заражения, как правило, становятся консервы, соленая и копченая рыба, а также мясо.

На начальном этапе у зараженного ботулизмом наблюдается тошнота, боль в животе и жидкий стул. При поражении нервной системы пациенты жалуются на двоение в глазах, нарушение глотания и речи. Самое тяжелое осложнение - нарушение дыхания.

Медики советуют следить за сроками годности продуктов, даже хранящихся в холодильнике, и держать в чистоте посуду, столовые приборы и рабочие поверхности на кухне.

В публикации говорится, что токсин ботулизма полностью разрушается в течение 10 минут при нагреве до 100 градусов Цельсия, но устойчив к солнечному свету и кислой среде.

Случаи заражения ботулизмом произошли в Нижегородской области, Татарстане и Москве. Более ста человек оказались в больницах, в том числе в тяжелом состоянии в реанимации. Все пострадавшие ели салат с фасолью, который заказали через службу доставки.

СК расследует уголовное дело о массовом отравлении, подозреваемые задержаны.