«Вызывают онкологию»: диетолог назвал безопасную норму семечек в день

Несмотря на то что семечки подсолнечника не считаются полноценной едой, по калорийности они могут сравниться с полноценными блюдами ежедневного рациона. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

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"Основной вред семечек подсолнуха — это их высокая калорийность. Семечки даже едой не считаются, но при этом в 100 граммах может содержаться до 700 килокалорий", — отметила специалист.



Диетолог также добавила, что чрезмерное употребление семечек подсолнуха может спровоцировать появление онкологических заболеваний. Это связано с образованием канцерогенов в семечках, обжаренных в некачественном, либо в уже использованном масле. По словам Залетовой, такие случаи на производстве не редкость, пишет радио Sputnik.

"Основное правило безопасности — есть семечки в умеренном количестве. Даже одного пакетика может быть многовато, учитывая среднюю калорийность продукта. Есть стоит не более 30 граммов семечек", — порекомендовала врач.



Именно такого количества будет достаточно, чтобы не только не навредить здоровью, но и извлечь из семян пользу.

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