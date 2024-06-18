Два паразита печени, которые можно подхватить от животных

Охотники, работники охотничьих и животноводческих хозяйств, а также посетили зоопарков и другие люди, которые контактируют с дикими животными, могут заразиться двумя паразитарными заболеваниями печени. Это эхинококкоз и альвеококкоз, который также называют «паразитарным раком», об этом «Газете.Ru» рассказал врач-хирург, главный научный сотрудник отделения хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Николай Багмет.

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Эхинококкоз — это кистозное поражение. В печени образуется киста, заполненная жидкостью. Иногда внутри этой кисты могут быть дочерние кисты.

«Выглядит это как шар, и внутри еще много-много разных паразитарных дополнительных шариков. Альвеококкоз, его еще называют «паразитарный рак», обладает основными характеристиками злокачественной опухоли. То есть это такой тканевой конгломерат очень плотной консистенции. Особенность его роста такова, что он прорастает в окружающие структуры, а также может давать отдаленные отсевы, напоминающие метастазы при раке. Под микроскопом паразит виден, а на глаз визуализируется либо киста с жидкостью (при эхинококкозе), либо плотный белесый узел (при альвеококкозе)», — объясняет эксперт.



Оба возбудителя попадают в организм через желудочно-кишечный тракт. Эхинококкозные кисты развиваются несколько лет, начиная отодвигать прилегающие органы, сосуды, желчные протоки. Альвеококкоз развивается медленнее, иногда десятилетиями. И за это время узел может прорасти в соседние органы. Лечение в обоих случаях требуется хирургическое.

Эти заболевания могут годами протекать бессимптомно. О своем заболевании пациенты часто узнают случайно. Долгое время жалоб может не быть совсем. Одно из первых проявлений заболеваний – желтуха. При ее появлении пациенту назначается обследование.