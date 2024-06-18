Инфекционист прокомментировал вспышку заболевания ботулизмом

Инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, не было как минимум последние 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

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Инфекционист подчеркнул, что ботулизм является редким заболеванием, а случаи подобных вспышек, которые происходят сейчас, трудно вспомнить.

Он добавил, что при первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться к врачам.

До этого в Министерстве здравоохранения Московской области заявили, что 20 человек с предварительным диагнозом «ботулизм» госпитализированы в медучреждения Подмосковья.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать дела о массовом отравлении готовой едой центральному аппарату ведомства.

Дела по факту торговли продукцией, не отвечающей требованиям безопасности, возбудили после массовой госпитализации людей с отравлением в Москве, Нижегородской области и Татарстане.