Невролог назвал неочевидную причину остеохондроза

Врач-невролог Наталья Шиндряева посоветовала проводить минимальное количество времени под кондиционером. По словам эксперта, это неочевидная причина остеохондроза.

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Врач отметила, что в летнее время, в разгар дачного сезона остеохондроз довольно широко распространяется. И кроме нагрузки на спину на огородах, спазм в мышцах спины возникает из-за продувания кондиционером.

При этом Шиндряева объяснила, как снимать мышечный спазм, вызванный нагрузкой. Следует горизонтально улечься на твёрдой поверхности на 30 минут. Тогда позвоночник вернётся в естественное положение.

По её словам, боли в позвоночнике, мышечные спазмы могут свидетельствовать о различных болезнях, поэтому следует обращаться к специалистам.