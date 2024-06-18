Какая «безобидная» привычка истончает ногти

Грызть ногти — не самая травматичная для них привычка, считают специалисты. Хуже только пристрастие к обдиранию лака: оно приводит к долгосрочному повреждению ногтевых пластин.

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«Представьте, что ваши ногти – это блокнот. Каждый раз, снимая лак "вручную", вы вырываете из этого блокнота одну страницу», — подчеркнула мастер маникюра Ванесса Макало в беседе с New York Post.



Особенно вредно подобным образом снимать гель-лак — он крепится к пластине сильнее.

Дерматолог Дана Стерн объяснила суть происходящего без метафор:

«Когда лак с ногтей снимается без специальных средств, верхние слои также могут быть непреднамеренно удалены вместе с лаком, в результате чего ноготь приобретает неровную поверхность и белые пятна, называемые кератиновыми грануляциями», — рассказала эксперт.



Сами пятна опасности не представляют, однако свидетельствуют об обезвоживании ногтей. В таком случае им нужно отдохнуть от покрытий. Не лишним будет наносить укрепляющие средства и масло для кутикулы.