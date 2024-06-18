Врач рассказал о симптомах поражения кишечным кандидозом

Кандидоз – поражение грибками слизистых оболочек. При этом грибковая инфекция может затрагивать половую систему, ротовую полость и даже кишечник.

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По словам гастроэнтеролога Натальи Харченко, чаще всего на начальной стадии заражение микроскопическими дрожжеподобными грибами кишечника проходит без выраженной симптоматики. В ряде случаев у больного наблюдается вздутие и боли в животе, из-за которых он отказывается от еды.

В последующем во рту и на языке появляется белый налет, слизь, а еда теряет привычный вкус. В последующем у больного отмечаются диарея, температура, признаки интоксикации, а у женщин - молочница.

Одним из самых ярких симптомов заражения кишечным кандидозом Харченко назвала непреодолимую тягу к сладкому. Это происходит вследствие того, что грибок, питающийся углеводами, подает в мозг сигнал с требованием сладкого.

При этом гастроэнтеролог отметила, что выраженность симптомов зависит от того, как развился кандидоз. Если это заражение от других источников – болезнь развивается стремительно. В случае, когда кишечный кандидоз – это следствие нарушения микрофлоры, симптоматика «смазанная».

Если игнорировать симптомы кишечного кандидоза, грибок попадает в кровоток и заражает другие органы, что чревато более серьезными последствиями, предупредила врач в разговоре с «Газетой.ру».

Напомним, ранее были названы инфекции, передающиеся половым путем, которые не должны вызывать чувство страха. Также стало известно, что бесконтрольный прием антибиотиков грозит миру распространением «плотоядных» бактерий.