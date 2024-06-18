Неконтролируемое, неожиданно возникающее состояние, при котором человек испытывает беспричинный страх смерти и тревожность - это паническая атака. Этому расстройству - в той или иной степени - подвержено много людей. Не случайно 18 июня в мире отмечают День панической атаки - чтобы больше узнать о заболевании и научиться справляться с приступами. Что можно сделать, чтобы побороть это состояние, рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Как проявляется паническая атака?

- учащаются пульс и дыхание,

- возникает головокружение,

- появляется тошнота, дискомфорт и боли в животе.

"Настигают панические атаки, в основном, в моменты сильных эмоциональных переживаний, когда грустно или страшно", - отмечает доктор Павлова в своем Telegram-канале. "В Международный день паники люди говорят о недуге, не стесняясь собственных чувств и открыто проявляя их, даже если со стороны это выглядит странно. Во всяком случае такова задумка. Это должно помочь разобраться со своими страхами, понять, что их вызывает и противостоять панике", - рассказала доктор Павлова.



Но что делать, если она вас уже накрыла?

Доктор дала несколько простых советов:

1.Контролируемое дыхание. Укоротите вдох и удлините выдох, дышите глубоко животом. Это поможет успокоиться.

2. Ритмичная неторопливая ходьба. Лучше сочетать с правильным дыханием. Сначала делайте два шага и вдох, два шага - выдох. Затем увеличивайте продолжительность выдоха.

3. Резиновая лента. Носите ее вокруг запястья, оттягивайте и отпускайте при приближении панической атаки. Болезненный щелчок по руке отвлечет внимание.

4. Счет. Начните считать какие-нибудь предметы. Например, проезжающие мимо машины или лепестки цветка на клумбе рядом. Также можно просто перемножать и делить числа в уме.

5. Мышечная релаксация. Сядьте и напрягите все мышцы тела - руки сожмите в кулаки, втяните голову, напрягите живот, растопырьте пальцы. Сохраняйте позицию 10-15 секунд, а затем резко расслабьтесь. Это поможет.

6. Физические упражнения. Они эффективно снижают уровень гормонов стресса и мышечное напряжение. Поприседайте, отожмитесь, пробегитесь. Бег - вообще лекарство от многих недугов.

"Есть еще один достаточно экзотический, но не менее действенный способ - хвалить себя, мысленно говорить комплименты, какие вы умные, красивые, стройные и т.д. Со всеми подробностями и примерами. Это отвлекает и работает как аутотренинг", - отмечает Зухра Павлова.



В долгосрочной же перспективе наиболее эффективным способом борьбы с паническими атаками считается сочетание медикаментозного лечения и психотерапии. Столкнуться с этим состоянием может каждый - как женщина, так и мужчина. Не стыдитесь рассказывать о панических атаках людям и обращаться за помощью.