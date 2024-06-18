Как часто люди страдают от укачивания в машине

Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Виктория Утнасунова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» обратила внимание, что около 10% взрослых людей страдают от укачивания в машине. Среди детей младше 12 лет этот показатель и вовсе достигает 60%. «Синдром укачивания или кинетоз - это патологическая реакция организма на любое нехарактерное движение», - объяснила специалист. А ведь на дворе лето, сезон отпусков. Многие отправляются отдыхать на автомобиле, неприятные ощущения способны серьезно омрачить путешествие.

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Как рассказала терапевт Утнасунова, человека укачивает из-за отсутствия баланса между информацией от вестибулярного аппарата, анализаторов зрения и слуха, мышечных и суставных рецепторов. Состояние может дополнительно ухудшиться в связи с неприятными запахами, громкими звуками, жарой, усталостью, нервным напряжением и опьянением. Чаще всего укачиванию подвержены пациенты с хроническими воспалениями уха, астигматизмом, косоглазием, сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с ЖКТ.

«Перед долгой поездкой на машине важно хорошо выспаться, отказаться от курения, алкоголя, газированных напитков и переедания. Необходимо перекусить, но не переборщить. Лучше выбрать овощные и молочные блюда. В машине нужно сесть лицом по направлению движения и смотреть прямо перед собой. В поездке голова должна оставаться в статичном положении - помогут подушки-фиксаторы или специальные воротники. Следует избегать чтения или просмотра видео в пути, можно откинуть кресло и устроиться полулежа», - посоветовала собеседница издания.



Также Виктория Утнасунова отметила, что на ситуацию могут положительно повлиять регулярные тренировки вестибулярного аппарата. Можно качаться на качелях, делать зарядку с наклонами, кувырками, вращением туловищем и головой, заниматься командными спортивными играми, кататься на велосипеде и лыжах, танцевать. При выраженных симптомах укачивания иногда назначаются лекарства, которые можно принимать только после консультации с врачом.