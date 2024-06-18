В Нижнем Новгороде число пациентов с признаками ботулизма выросло до 14

Минздрав Нижегородской области обновил цифры по госпитализированным с подозрением на ботулизм. Сейчас в больницах находятся 14 человек, среди них есть ребенок.

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"Двенадцать человек находятся в отделении реанимации. Врачи предпринимают все необходимые меры", - сообщили в министерстве здравоохранения региона.



О первых нижегородцах, которым понадобилась медпомощь после употребления готового салата, стало известно накануне. Сначала в больницу поступили 4 человека. К вечеру пятницы их стало 12. Сегодня к ним добавился взрослый и ребенок. Состояние большинства пострадавших врачи называют тяжелым.

Врач-инфекционист Елена Соболева посоветовала нижегородцам временно отказаться от еды из доставки.

"Коварство в том, что вкус, запах и цвет еды с ботулотоксином остаются нормальными", - процитировал слова специалиста пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов.



В СК региона завели уголовное дело. Продажу салата, который заказывали все заболевшие, приостановили. Пострадавшие есть и в Казани. В Москве заразились готовой едой 121 человек. 30 из них попали в отделение интенсивной терапии.