Травматолог раскрыл правила первой помощи при отрыве мышцы в спортзале

При отрыве мышцы необходимо приложить холод к поврежденному участку, рассказал NEWS.ru заведующий травматологическим отделением Видновской КБ Минздрава Московской области Ибрагим Абакаров. Врач отметил, что затем нужно наложить фиксирующую повязку, принять анальгетики и ехать в больницу.

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Приложить холод к месту отрыва или образовавшего синяка. Затем наложить фиксирующую повязку в положении, уменьшающем натяжение поврежденной мышцы. Принять анальгетики, ехать к врачу. Нельзя нагружать поврежденную мышцу до выяснения степени и объема полученной травмы. Покой для поврежденной мышцы и сухожилия — четыре — шесть недель. Это при частичном разрыве мышцы, — заявил Абакаров.



Медик напомнил, что при полном разрыве или повреждении более половины пучков мышцы или связки без оперативного вмешательства не обойтись. Эксперт подчеркнул, что в этом случае происходит сшивание сухожилия или фиксация его к кости в физиологичную точку прикрепления.

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