Терапевт назвала простой способ избавиться от заложенности носа

От заложенности носа при ОРВИ помогут сосудосуживающие капли, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Специалист уточнила, что в первую очередь при острых и хронических инфекционных заболеваниях нужно лечить причину их возникновения. Кроме того, по ее словам, нос стоит промывать раствором соли.

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При инфекционных заболеваниях, как острых, так и хронических, в первую очередь надо лечить причину, особенно это касается бактериальной инфекции. Нос также стоит промывать раствором соли, использовать соляные спреи. В самую острую фазу ОРВИ для снятия симптомов можно использовать сосудосуживающие капли, содержащие адреномиметики, — пояснила врач.



При этом терапевт предупредила, что сосудосуживающие капли можно использовать не больше трех дней. Иначе, отметила специалист, существует риск возникновения привыкания и усиления отека. Если заложенность была вызвана аллергической реакцией, рекомендуется принимать антигистаминные препараты и промывать нос солевым раствором.

А вот если причины проблемы механические — искривленная или сломанная перегородка носа, полипы, аденоиды, опухоли, — поможет только операция. В любом случае, даже если нет никаких общих симптомов, но заложенность сохраняется более трех дней, обратитесь к врачу, — заключила Чиркова.



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