Японию «атаковала» пожирающая плоть бактерия

В Японии наблюдается стремительный рост случаев стрептококкового синдрома токсического шока или STSS — редкой и смертельно опасной инфекции, вызываемой «бактериями, пожирающими плоть», пишут СМИ. По официальным данным, в стране уже зарегистрировано 977 случаев заболевания, что превысило прошлогодний рекорд в 941 случай.

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Бактерия, вызывающая STSS, — стрептококк группы, А (GAS) — обычно вызывает легкие инфекции, такие как фарингит у детей. Однако некоторые штаммы могут вызывать такие тяжелые симптомы, как боль в конечностях, отек, лихорадка, снижение артериального давления, прогрессирующий некроз, затрудненное дыхание, отказ органов и смерть, часто в течение 48 часов. Особенно уязвимы люди старше 50 лет.

Всплеск заболеваемости последовал за ослаблением ограничений, введенных во времена ковида. При нынешних темпах распространения инфекции в Японии в этом году может быть зарегистрировано до 2500 случаев заболевания, а смертность составит 30%.

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