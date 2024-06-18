Простые советы, как пережить магнитные бури

Метеозависимым людям важно принимать какие-то меры для предотвращения ухудшения состояния здоровья во время колебания погодных условий и магнитного поля.

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Как советует врач Сергей Чудаков, нужно снизить свою активность, гулять на свежем воздухе, принимать седативные средства, если есть показания.

По его словам, наиболее частым вариантом проявления реакции на грядущие погодные изменения является усиление болей в суставах.

"Человеку, которому необходимо уберечь себя от колебаний погоды, конечно, важно при соответствующем прогнозе принять необходимые меры профилактики. В целом, в этот период стоит снизить свою активность вплоть до того, что, если реакция на погоду очень сильная, необходимо взять несколько дней отдыха, объяснить своему врачу, руководителю на работе, что в этот период состояние здоровья может резко ухудшиться, поэтому нужно себя поберечь", - советует Чудаков.



Если есть зависимость в средней степени, то никаких особых режимов не нужно, можно продолжать вести привычную жизнь.

Кроме того, врач советует особое внимание уделить тем людям, у которых есть выраженное колебание артериального давления.

"Гипертоникам рекомендуется применять различные седативные средства. Если человек уже принимает лекарства, снижающие артериальное давление, то в такие периоды под контролем врача доза или частота приема может быть увеличена на период прохождения такой магнитной бури", - сообщил Чудаков.



Если человек, наоборот, склонен к пониженному давлению, врач рекомендовал применять различные тонизирующие средства, в том числе фитопрепараты, содержащие так называемые адаптогены, которые в состоянии поддерживать уровень артериального давления на нормальном уровне, пишет РИА Новости.

"Еще одна группа пациентов — это люди, страдающие бронхиальной астмой. Им может потребоваться увеличение количества применяемых препаратов, которые расширяют бронхи. Опять же по совету врача можно, например, начать чаще пользоваться ингалятором, поскольку погода может усилить спазм бронхов", - добавил Чудаков.



Ранее «СП» писала, что 4 июня вспышки на Солнце стали причиной сильнейшей магнитной бури, которая накрыла Землю. По данным лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), всего за несколько дней наше светило произвело пять вспышек уровня X.