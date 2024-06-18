Врач рассказал, почему летом отекают ноги
Летом некоторые люди сталкиваются с отеками нижних конечностей, и уфимский врач-уролог Алмаз Рахимов перечислил основные причины этого явления.
По его словам, одной из частых причин отеков ног является хроническая сердечная недостаточность, вызванная нарушением работы сердца. Кроме того, варикозное расширение вен, расстройство нервной системы, заболевания почек и печени, низкая функция щитовидной железы, отравления, употребление алкоголя, высокий уровень сахара в крови и обезвоживание организма также могут быть ключевыми причинами отеков.
Физиолог Созыкин добавил, что пищевые добавки и газированные напитки также могут спровоцировать отёки, и напомнил, что страх употребления жидкости может быть необоснованным, поскольку отеки могут быть вызваны именно её недостатком в организме.