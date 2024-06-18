Врач рассказал, почему летом отекают ноги

Летом некоторые люди сталкиваются с отеками нижних конечностей, и уфимский врач-уролог Алмаз Рахимов перечислил основные причины этого явления.

© Poslednie-novosti.com

По его словам, одной из частых причин отеков ног является хроническая сердечная недостаточность, вызванная нарушением работы сердца. Кроме того, варикозное расширение вен, расстройство нервной системы, заболевания почек и печени, низкая функция щитовидной железы, отравления, употребление алкоголя, высокий уровень сахара в крови и обезвоживание организма также могут быть ключевыми причинами отеков.

Физиолог Созыкин добавил, что пищевые добавки и газированные напитки также могут спровоцировать отёки, и напомнил, что страх употребления жидкости может быть необоснованным, поскольку отеки могут быть вызваны именно её недостатком в организме.