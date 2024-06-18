Инфекционист предположил, где мог находиться возбудитель ботулизма

Возбудитель ботулизма мог быть в томатном консервированном соусе, пишет LIFE.ru со ссылкой на инфекциониста Владимира Никифорова. По его словам, этот соус используют для приготовления салатов с фасолью.

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Эксперт объяснил, что проходит от четырех часов до двух суток с момента заражения продукцией и до первых симптомов ботулизма. У человека появляется сухость во рту и туман в глазах, также редко бывают рвота и диарея. Кроме того, обычно эта инфекция не сопровождается повышенной температурой.

Необходимо при проявлении первых симптомов обратиться к врачу, добавил инфекционист. Если вовремя это сделать, можно избежать тяжелых последствий. Ботулизм обычно не дает осложнений и не воздействует на нервные клетки, подытожил Никифоров.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина заявила, что на предприятиях, которые проверили после заражения москвичей ботулизмом, обязательно найдутся грубейшие нарушения. По ее мнению, причина любой вспышки этой болезни, тем более такой крупной, кроется в несоблюдении стандартов.

До этого стало известно, что в России число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149. В Москве зафиксирован 121 случай, в Нижнем Новгороде и Казани — по 14 случаев. Диагноз у большинства пациентов подтвержден лабораторно.