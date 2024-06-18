В России заблокировали партию индийского антибиотика «Цефепим + сульбактам»

Его ввоз был приостановлен из-за выявленной нейротоксичности.

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Об этом сообщили «Ведомостям» представители оператора системы маркировки «Честный знак» и Росздравнадзора. Ведомство исследовало 12 серий индийского препарата. У большинства из них была обнаружена выраженная нейротоксичность, которая привела к гибели испытуемых животных, пояснили в службе.