Трихолог рассказала, когда выпадение волос не повод для беспокойства

Выпадение волос – естественный процесс, который не должен вызывать беспокойство в большинстве случаев. Например, если в день шевелюра редеет на 100 волос, это является нормой.

© runews24.ru

Более того, по словам косметолога и трихолога Натальи Курганской, эта цифра может незначительно варьироваться в ту или другую сторону в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Определить, сколько волос выпадает, можно по простому тесту. В течение нескольких дней нельзя мыть голову. В то же время при расчесывании нужно фиксировать количество выпавших волос. Если их не более 20, паниковать рано.

Насторожиться стоит, если количество выпадающих волос заметно растет, а на голове появляются залысины. Изменение структуры волоса, истончение тоже повод обратиться к специалисту, добавила врач в разговоре с «Газетой.ру».

Первая задача трихолога определить, что стало причиной интенсивного выпадения волос. Это может быть как неправильно подобранное для мытья головы средство, дефицит витаминов, пережитый стресс, гормональный дисбаланс, так и инфекционные или аутоиммунные заболевания, травмы головы и вредные привычки.

В последующем врач назначит лечение, направленное на устранение причин облысения. В практике применяются растительная, гормональная, противовоспалительная терапия, обогащенные витаминами коктейли, физиотерапия и косметологические процедуры.

Ранее эксперты назвали основные причины выпадения волос, а также расказали о способах сохранения здоровых волос на протяжении всей жизни.