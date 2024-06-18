Что такое ботулизм и как им не заболеть

Последствия заражения для человека очень печальные. Но все зависит от дозы токсина, который попал в организм. Подробности о том, что такое ботулизм и как избежать заражения, публикует «ФедералПресс».

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Консервы

Не стоит употреблять блюда с использованием консервов в точках общепита, так как консервированные продукты могут быть источником ботулотоксина. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтения заведениям, где готовят из свежих продуктов – там никакой опасности нет. Если выбора нет, можно попросить вскрыть банку прямо при вас, чтобы убедиться в ее безопасности.

Внимательно изучать банки консервов

Одно из правил, на которое стоит обращать особое внимание. Если банки вздуты, есть пузырьки газа, пена или плесень, то даже при неистекшем сроке годности лучше отказаться от употребления в пищу. Это же правило распространяется и на продукты в вакуумной упаковке.

Бактерии

Выделяющие ботулотоксин бактерии могут находиться в земле, поэтому грибы и овощи лучше тщательно мыть, а затем жарить или запекать. Ботулотоксин разрушается при высоких температурах.

Правила консервации

Если вы практикуете заготовки из овощей, грибов или фруктов на зиму, то банки необходимо стерилизовать, чтобы убить бактерии и не дать им выработать свой яд. Не рекомендуется употреблять консервированные грибы, которые продают с рук или дарят – вы не знаете, в каких условиях их готовили и закатывали, передает 360.ru.

Напомним, перед купанием в неизвестном месте нужно визуально его оценить. Так, водоросли и неестественные мутности могут говорить о серьезном загрязнении, сообщил врач-инфекционист Владимир Неронов.