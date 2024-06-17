В каких водоемах нельзя купаться

В водоемах, где плавают утки и гуси, можно заразиться церкариозом, поэтому там нельзя купаться, рассказала LIFE.ru дерматолог Александра Филева. По ее словам, также не рекомендуется выбирать «цветущие» водоемы.

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Не стоит выбирать для купания водоемы, в которых водятся утки, гуси и другие водоплавающие птицы: от них можно заразиться церкариозом. По-другому эту болезнь называют «утиным клещом», или «зудом купальщиков», — объяснила медик.

Врач отметила, что в перьях водоплавающих птиц паразитирует плоский червь, который прокусывает кожу человека, выделяя токсичные вещества. Из-за этого может появиться сильный аллергический дерматит. Кроме того, опасно купаться в «цветущих» прудах, то есть, в тех, где активно разрастаются водоросли,

Из-за таких зарослей образуется слой, который не пропускает солнечный свет и кислород на глубину, добавила дерматолог. Продукты распада водорослей и микроорганизмов, которые от этого погибают, могут быть токсичными для человека. После купания в таком водоеме может появиться боль в животе, приступ астмы, диарея, рвота, першение в горле и слабость.

Филева подчеркнула, что во время купания еще можно заразиться ротавирусом, дизентерией, гепатитом А, брюшным тифом, холерой и другими кишечными инфекциями.

Ранее инфекционист Владимир Неронов заявил, что купание в неизвестных водоемах может привести к заражению. Он призвал визуально оценивать чистоту водохранилища, а также отдавать предпочтение купанию в специально оборудованных местах и избегать появления ран или ссадин.