Чтобы уберечься от ботулизма, источником которого чаще всего являются консервы, следует опасаться вздутых банок и не употреблять в пищу продукт, который выглядит подозрительно. Об этом заявил завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с «Говорит Москва».

«Самым наглядным примером, что консервы испорчены — это вздутие банки. Это хорошо известные всем факты. Такие консервы лучше не употреблять», — пояснил специалист. Речь идет о консервах и закрытых крышками стеклянных банках.



Второй способ — термическая обработка продуктов. Покровский обратил внимание, что если подвернуть продукты такой обработке, то ботулотоксин — сильнейший органический яд, продукт жизнедеятельности бактерии ботулизма — погибнет. В таком случае потребитель, вероятно, столкнется с симптомами пищевой токсикоинфекции.

При этом подозрительно выглядящие продукты употреблять не стоит.

«Когда покупаются готовые продукты в магазине, нет уверенности, что они безопасны. Единственный способ — от них избавиться или подвергнуть термической обработке», — заключил он.



Ранее сообщалось, что в Москве более 100 человек попали в больницы с подозрением на ботулизм после отравления готовыми салатами. Медицинские учреждения регистрируют по 30-40 обращений в день с подозрением на заражение инфекцией. По факту отравлений возбуждено уголовное дело.

Ботулизм — опасное заболевание, которое характеризуется поражением нервной системы и может привести к летальному исходу. Заболевшие могут испытывать тошноту, рвоту, судороги в животе, затрудненное дыхание и сухость во рту.