Ботулизм может привести к летальному исходу при сильной интоксикации, утверждает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об опасности болезни, которой заразились более сотни москвичей при заказе еды.

«Все зависит от дозы ботулотоксина. Получается это из-за того, что [бактерия] клостридия, которая продуцирует ботулотоксин, может жить при отсутствии кислорода. Если она попала в какую-то консервированную еду, где нет доступа кислорода, она может там расплодиться, выделить токсины и при этом, как правило, выделяется газ, поэтому такие банки вздуваются. Это нарушение технологии производства прежде всего. Это ограничено именно тем предприятием, на котором это нарушение технологии производства случилось, потому что сам по себе ботулизм не заразен», — объяснил он. «Ботулотоксин — это то же, что применяется в ботоксе. Он парализует мышцы, соответственно, нарушение глотания, нарушение дыхания, паралич, смерть. Фактически человек погибает от неспособности дышать, задыхается при нормальных легких», - Алексей Хухрев, врач-терапевт.



Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, в столице 30 человек находятся в реанимации с симптомами ботулизма, еще 55 в тяжелом состоянии. Всего с признаками заболевания в медучреждения города обратился 121 пациент.

15 июня Роспотребнадзор приостановил продажу двух салатов с фасолью в Москве из-за случаев отравления граждан. Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.