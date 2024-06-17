Слабость и ком в горле: симптомы йододефицита и как с ним бороться

Если вы часто ощущаете слабость, быстро утомляетесь, а еще заметили, что в горле как будто все время стоит ком, возможно, вы столкнулись с йододефицитом. Чем опасно такое состояние и как с ним бороться, рассказала «Вечерней Москве» врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Тамила Агаева.

Зачем нам нужен йод

Йод — это микроэлемент, необходимый для нормальной работы щитовидной железы. Он входит в структуру тиреоидных гормонов щитовидной железы Т3 и Т4 (в количестве трех и четырех атомов), которые в свою очередь обеспечивают полноценное развитие и функционирование человеческого организма.

Основными источниками йода являются:

морская рыба;

морепродукты;

водоросли;

фейхоа;

клюква и так далее.

В России не существует территорий, на которых население не подвергалось бы риску развития йододефицитных заболеваний. Фактически среднее потребление йода жителем России в два–три раза ниже рекомендуемой нормы.

Чем опасен йододефицит

Длительный дефицит поступления йода в организм ведет к снижению выработки гормонов щитовидной железы (гипотиреоз), что неблагоприятно отражается на состоянии репродуктивной, нервной, сердечно-сосудистой, костной систем.

Кому больше всего необходим йод:

беременные женщины;

женщины в период лактации;

дети в возрасте до трех лет;

группы людей, проживающих в радиоактивно загрязненных регионах;

мужчины и женщины после лучевой или химиотерапии.

Клиническая симптоматика может либо отсутствовать, либо при увеличении щитовидной железы может появляться дискомфорт в области шеи и чувство «кома в горле», а также «припухлость» в нижней трети шеи, иногда наблюдается ее деформация или набухание вен шеи, возникают сложности при глотании пищи и ощущение нехватки воздуха в положении лежа на спине. Крайне редко он может вызывать осиплость голоса.

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В районах с тяжелым дефицитом йода (потребление менее 20 мкг/сут) вследствие йодной недостаточности может развиться гипотиреоз — снижение гормонов щитовидной железы. Клиническая симптоматика при гипотиреозе:

слабость;

утомляемость;

сонливость;

выпадение волос;

колебание веса;

сухость кожных покровов;

снижение пульса.

Если вас беспокоят эти симптомы, это повод обратиться к эндокринологу и проверить функцию щитовидной железы.

Как бороться с дефицитом йода

Наиболее эффективным способом является массовая йодная профилактика, заключающаяся в йодировании поваренной соли.

В настоящее время для йодирования соли используют йодат калия. Это стойкое вещество, которое улетучивается при приготовлении пищи на 20–50 процентов, а оставшейся части после испарения достаточно для удовлетворения физиологической потребности организма. Поэтому использование йодированной соли в ряде случаев способно ликвидировать йодный дефицит.

Учитывая неспецифичные проявления йододефицита, обнаружить их можно лишь при целенаправленном обследовании. Для этого следует обратиться к эндокринологу.