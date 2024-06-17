Диетолог назвала крупу, эффективно снижающую холестерин

Содержащиеся в гречневой крупе фитостеролы помогают снизить уровень холестерина в крови. Об этом рассказала диетолог Наталья Лазуренко.

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По словам специалиста, употребление продуктов, в составе которых находятся эти компоненты, помогает бороться с LDL-холестерином. Лазуренко отметила, что для снижения холестерина в рацион следует включить гречку, орехи, семена, а также растительные масла.

Это в свою очередь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула эксперт.

Врач уточнила, что количество гречки в рационе следует сократить при условии плохой переносимости фитостерола, передает портал Passion.

Гречка является самой полезной крупой, однако важно выбирать цельнозерновые варианты. Об этом сообщила диетолог, терапевт Полина Васильева.

Врач — гастроэнтеролог-эндокринолог Диляра Лебедева в свою очередь сообщила, что поддерживать здоровье кишечника можно с помощью гречневой и овсяной каш.

Принято считать, что каши положительно влияют на ЖКТ и являются хорошим блюдом для начала дня. Однако некоторые из них могут стимулировать повышение уровня сахара в крови, что чревато диабетом, отметила врач-эндокринолог Соёлма Доржиева.