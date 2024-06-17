Вологодские врачи провели операцию по удалению опухоли прямой кишки

В Вологодскую областную клиническую больницу поступил 22-летний мужчина с крупной доброкачественной опухолью прямой кишки. Вологодские врачи оперативно провели операцию.

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«В эндоскопическом отделении ему была выполнена операция по удалению опухоли методом диссекции в подслизистом слое. Эта методика позволяет полностью удалить опухоль и прилегающие к ней ткани через эндоскоп без большого оперативного вмешательства (открытой операции). Это позволяет сократить процесс реабилитации», — рассказывают медики.



Как отмечают врачи, через четыре дня пациента уже выписали. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Отметим, что диссекция в подслизистом слое — это новейшая для нашего региона методика. В клинической больнице такие операции проводят только с 2022 года. За полтора года медики провели 80 таких операций.