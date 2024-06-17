Малышева объяснила, как помочь пострадавшему от удара током

Электротравмы очень опасны, так как ток, проходя через тело, разрушает ткани организма, предупредила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, пострадавшему от удара и потерявшему сознание человеку можно помочь, сделав непрямой массаж сердца.

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Однако перед тем, как приступить к оказанию первой медицинской помощи, важно убедиться, что у человека нет контакта с проводами, отметила врач. Также необходимо отключить электричество.

Подходить к пострадавшему можно только в резиновых сапогах и перчатках, поскольку ток может проходить через землю, объяснила Малышева. После этого нужно проверить пульс и дыхание человека. Иммунолог Андрей Продеус добавил, что в этот момент знакомые или родственники должны вызывать скорую помощь. Одновременно с этим надо начинать непрямой массаж сердца.

"За счет механических движений мы заставляем сердце качать кровь. Поэтому вроде бы кажется, ну зачем учить непрямой массаж сердца, а на самом деле выучить его просто необходимо, потому что это спасет жизнь. <...> По статистике, при остановке сердца, в том числе при электротравме, каждую минуту погибает 10% людей", — добавила Малышева.



Ранее пенсионерка получила удар током в подъезде. Она нажала на кнопку звонка и одновременно взялась за ручку металлической двери. Пенсионерку пронзил электрический разряд, она упала и потеряла сознание, сильно ударившись головой о бетонное покрытие. Инцидент произошел в поселке Калининец Московской области.