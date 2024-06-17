Врач опроверг распространенный миф о простуде

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что летом при ОРВИ, вопреки распространенному мнению, могут развиться осложнения. Выпуск, в котором специалист опроверг популярный миф о простуде, доступен на платформе «Смотрим».

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Мясников рассказал, что летом у тех, кто заболел ОРВИ, могут развиться осложнения, в частности пневмония.

«Может развиться что хочешь. Летом, не летом», — развеял доктор миф, что простуда в теплый сезон не дает осложнения.



В качестве примера специалист привел коронавирусную инфекцию, которая часто дает осложнения.

«Коронавирус, допустим, и летом есть, и когда хотите», — подчеркнул медик.



Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Елена Малинникова опровергла популярный миф, что ОРВИ летом переносится легче, чем в другие сезоны. По ее словам, больше всего вирусной инфекции подвержены люди с ослабленной иммунной системой. Она добавила, что летом нагрузка на иммунитет связана с тем, что люди оказываются на сквозняках и употребляют холодные напитки.