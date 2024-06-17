Специалисты заявили, что дефицит витамина D может способствовать развитию онкологии

Дефицит витамина D испытывает порядка 70% россиян. Это связано с климатическими условиями, в которых они проживают, и образом жизни, а также наличием лишнего веса. Также на нехватку витамина влияет генетическая наследственность.

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По словам специалистов, витамин D играет важную роль в работе организма. Он помогает усвоиться фосфору и кальцию, что обеспечивает здоровую костную систему и рост. Помимо прочего этот витамин помогает организму бороться с раковыми клетками, инфекциями и снижает выраженность воспалений.

Получить витамин D можно, находясь на свежем воздухе под лучами солнца. Еще один источник – продукты животного происхождения, например, жирные сорта рыбы, яйца, молочная продукция.

В то же время дефицит витамина приводит к нарушениям обменного процесса, что увеличивает риск развития раковых клеток и нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сообщает kp.ru со ссылкой на эндокринолога Юрия Потешкина.

Еще одно распространенное следствие дефицита витамина D - образование камней в почках.

Потешкин отметил, что заподозрить нехватку «солнечного» витамина можно по мышечной слабости, утомляемости, судорогам, которые преимущественно возникают в ночное время суток.

Восполнить дефицит помогают специальные витаминные добавки, однако дозировку врач определяет индивидуально.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что нехватка витамина D также влияет на когнитивные функции мозга. Также врачи объяснили, почему стоит пить витаминные добавки.