Врач предупредил о риске проблем с сердцем и рака из-за веганских продуктов

Употребление веганских аналогов мяса и других ультрапереработанных растительных продуктов увеличивает риск проблем с сердцем, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Об этом риске врач рассказала в своем Telegram-канале.

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По словам Павловой, вред продуктов, подвергшихся сильной переработке (например, чипсов и растительного мяса), доказали в ходе исследования с участием 118 тысяч человек. Ученые пришли к выводу, что потребление таких продуктов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на пять процентов.

"Если же съедать на 10 процентов больше натуральных продуктов растительного происхождения, не подвергшихся ультрапереработке, то риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на семь процентов", — Зухра Павлова, эндокринолог.



Доктор напомнила, что подобные продукты и растительного, и животного происхождения содержат много соли, жира, сахара и искусственных добавок. Увлечение ими, кроме указанных рисков, также может спровоцировать развитие диабета, ожирения и рака.

Ранее Павлова назвала продукты, усиливающие запах пота. По ее словам, на запах пота влияют выдержанные сыры, специи, сладости, сладкие молочные продукты, например, мороженое.