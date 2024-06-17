Цифровизация ускорила диагностирование рака

В Москве внедрена новая цифровая система диагностики опухолей, которая сократила время постановки диагноза у врачей-патоморфологов на 15−20%. Об этом сообщила заммэр города Анастасия Ракова. С 2020 года город перешел к цифровому стандарту онкологической помощи, интегрировав все лаборатории онкологических клиник в единую цифровую сеть.

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По словам Раковой, благодаря обновлению оборудования и автоматизации процессов, более 1,5 миллиона исследований в год теперь проводятся в цифровом формате. Созданная система не только ускоряет постановку диагнозов, но и позволяет использовать данные для обучения искусственного интеллекта, который будет помогать врачам в анализе изображений.

Новая система также решает логистические проблемы, позволяя проводить коллегиальные просмотры в режиме реального времени и выделять диагностически значимые признаки на экране компьютера. Это значительно сокращает время на постановку диагноза, делая процесс более эффективным и доступным для пациентов московских онкологических клиник.